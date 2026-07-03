«Это бесчеловечно»: в Госдуме рассказали об ударе ВСУ по рынку

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал удар ВСУ в Запорожской области террористической атакой и попыткой вызвать страх у людей. Об этом сообщает News.ru.

В пятницу, 3 июля, беспилотник ВСУ нанес удар по городскому рынку в Токмаке. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жертвами атаки стали пять человек, пострадали 18. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.

«Украина продолжает свои террористические атаки на РФ в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. <…> Украинцы идут на все возможное, чтобы вызвать страх у людей», - заявил Чепа.

Депутат добавил, что защитить объекты инфраструктуры значительно тяжелее, чем военные объекты, - жилых домов гораздо больше.