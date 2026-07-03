Россия направит Венесуэле гумпомощь для преодоления последствий землетрясения
Россия направит Венесуэле гуманитарную помощь для преодоления последствий землетрясения. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин, передает РИА Новости.
По его словам, в Каракас будут отправлены палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля, добавил он в ходе церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости.
Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.
По последним данным, погибли 2 295 человек, еще 12 400 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.
Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила соболезнования семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.