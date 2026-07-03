Германия парадоксальным образом продолжает спонсировать Украину, несмотря на причастность киевского режима к подрыву "Северных потоков". На это указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве газопровода.

"На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима", - высказал недоумение представитель Кремля.