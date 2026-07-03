Решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве Nord Stream подтвердило причастность киевского режима к теракту против критической инфраструктуры ЕС. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза", - сказал Песков, отметив, что это очень важно.