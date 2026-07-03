Песков заявил об особой заботе Кремля о Калининграде

Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание на уникальный статус западного эксклава, передает РИА «Новости». По его словам, текущая геополитическая обстановка диктует особые правила взаимодействия с регионом.

«Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, Конечно же, это требует – и тем более с учетом недружественного окружения – это требует от федерального центра особой заботы», – сказал представитель Кремля.

Чиновник добавил, что руководство страны непрерывно занимается вопросами финансирования и реализации программ развития области. Второго июля глава государства Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Беспрозванных. Российский лидер заверил главу региона в полной поддержке инициатив по расширению местных возможностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил продление программы развития Калининградской области до 2036 года.

Глава государства поддержал обращение губернатора Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива.

Руководитель региона запланировал полный отказ субъекта от федеральных дотаций к 2028 году.