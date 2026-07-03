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Политолог Лукьянов: Украина психологически давит на Германию ради поддержки

Газета.Ru

Заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева об отказе Берлина от «красных линий» в поддержке Киева свидетельствует о «психологическом давлении» украинских властей на немецкий кабмин. Украина хочет, чтобы ФРГ «символически» присоединилась к странам, оправдывающим любые средства поддержки ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

В России рассказали о психологическом давлении Украины на Германию
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«Я думаю, что тут просто попытка добиться от Германии, чтобы она чисто формально, символически присоединилась к этой группе стран, которые считают, что поддерживать [Киев] можно любыми средствами, особо не принимая во внимание возражения России. Общее направление движения Германии в эту сторону [идет], хотя по некоторым историческим и прочим причинам немцы это делают медленнее», — сказал политолог.

По мнению Лукьянова, с помощью своей дипломатии Киев фактически занимается «вполне осознанным и по-своему рациональным стремлением оказать психологическое воздействие на Берлин». Речь идет, отметил он, о том, что Украина подталкивает Германию «к принятию каких-то решений».

При этом по вопросу о поставках ракет Taurus в распоряжение ВСУ Лукьянов отметил, что «Украина и без них, в общем, нарастила свой потенциал данного рода».

2 июля посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Германия фактически отказалась от собственных «красных линий» в вопросе военной поддержки Украины, однако все еще боится эскалации в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что Германия стала самым крупным донором по предоставлению помощи Украине.