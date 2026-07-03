Россия сменит посла в Великобритании

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, возглавляющий посольство в Лондоне с ноября 2019 года, сообщил в интервью ТАСС, что в скором времени завершит свою дипломатическую миссию.

"Действительно, я скоро завершаю свою командировку", - сказал Келин. Посол, который за время работы в Лондоне застал четырех премьер-министров (Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака, Кира Стармера), не исключил, что успеет увидеть приход на Даунинг-стрит еще одного главы правительства. "Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре", - сообщил дипломат.

Лидер правящей Лейбористской партии Стармер сообщил 22 июня о решении покинуть свой пост. Пока о желании участвовать в гонке заявил лишь бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.

Самое яркое впечатление

Отвечая на вопрос о самом ярком впечатлении за почти семь лет работы в Лондоне, Келин сказал: "Весной 2022 года на нашу страну обрушилось огромное количество санкций. Это также вызвало огромные проблемы в работе посольства. По существу, мы были отрезаны в Лондоне от всего - не только от финансирования, но и от какого-либо снабжения. Существовала даже угроза того, что прекратится обеспечение посольских зданий водой, электричеством и газом". "Для решения этих проблем и мне, и всем нашим дипломатам пришлось приложить большие усилия. Ситуацию удалось нормализовать примерно через год. Когда обстановка стабилизировалась и стало ясно, что мы продолжим выполнять свои функции, как и положено российскому посольству в Лондоне, именно это стало для меня самым ярким впечатлением за прошедшие годы", - сообщил дипломат.

Впрочем, рассказал Келин, в работе дипмиссии остаются сложности, и не последнюю роль в этом играет "создаваемая вокруг посольства атмосфера подозрительности и враждебности". "Делается это в значительной мере стараниями местной прессы. Наши загранучреждения не находятся под санкциями, но британские банки с особой дотошностью проверяют транзакции. Многие местные организации вовсе отказываются от сотрудничества с нами - очевидно, под давлением властей. Рабочие контакты дипломатов крайне затруднены", - отметил Келин. Он заверил, что в ответ российские дипломаты "ставят на вид британским властям любые случаи несоблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Грамоты для Елизаветы II

Келин был назначен на должность посла в начале ноября 2019 года. До этого он с 2015 года работал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011-2015 годах занимал пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене.

В феврале 2020 года Келин в Букингемском дворце вручил верительные грамоты королеве Великобритании Елизавете II. Он стал одним из последних дипломатов, который сделал это лично. Уже в конце марта того года в стране были введены жесткие ограничения из-за пандемии COVID-19. Елизавета II стала принимать верительные грамоты в режиме онлайн, а в сентябре 2022 года умерла в возрасте 96 лет.