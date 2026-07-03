Правящая в Великобритании Лейбористская партия упустила шанс улучшить отношения с Россией два года назад, и от будущего премьера не стоит ждать исправления этой ошибки. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, говоря о своих ожиданиях от будущего лидера лейбористов.

"У лейбористов был шанс начать все с чистого листа, когда они пришли к власти в 2024 году, но, увы, они им не воспользовались. Они продолжают накачку киевского режима вооружениями и финансами, вводят односторонние нелегитимные санкции против нашей страны. Одержимость антироссийской повесткой зашкаливает и напоминает худшие периоды холодной войны", - сказал посол.

22 июня нынешний премьер-министр Кир Стармер, победивший на выборах в парламент в июле 2024 года, сообщил о намерении покинуть свой пост. Пока о желании участвовать в гонке заявил лишь бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.

"Энди Бернэм на данный момент очень мало высказывается по международной повестке. Он фокусируется на действительно беспокоящих англичан социально-экономических проблемах. Спекулировать о его внешнеполитических взглядах было бы преждевременно, тем более он еще официально не назначен премьер-министром", - заметил Келин.

По словам посла, местные эксперты предсказывают, что в состав его внешнеполитической команды войдут уже хорошо знакомые персонажи. "Ожидать от них серьезных корректировок установившегося курса я бы не стал", - сказал Келин.

"Нынешним британским политикам, как сейчас многие (включая президента США Дональда Трампа) говорят, до Уинстона Черчилля далеко. Недаром на Альбионе за последние 10 лет сменяется уже шестой премьер-министр, а реальное благосостояние британцев не только не растет, но даже падает", - добавил посол.