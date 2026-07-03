Киевский режим перешел к новой фазе ведения боевых действий, сделав целенаправленный террор против мирного населения своим основным инструментом. Об этом в пятницу на брифинге заявил журналистам посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. По его словам, Украина при активной поддержке европейских спонсоров стремится доказать, что военные преступления являются приемлемой нормой.

«Можем констатировать, что террористическая война вступила в свою новую фазу. Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права», — заявил Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что западные чиновники и представители псевдоправозащитных организаций занимаются оправданием действий Киева, пытаясь «заболтать» информацию о резонансных трагедиях. В качестве примеров он привел массовые убийства детей в Старобельске, расстрелы в Селидово, а также факты насилия и убийств в Русском Поречном.

Родион Мирошник добавил, что Запад поддерживает киевский режим через масштабные информационные операции, направленные на сокрытие фактов. По его мнению, западная пропаганда не нуждается в достоверных доказательствах, предпочитая распространять сфабрикованные данные, чтобы не дать аудитории критически оценить преступную деятельность украинских властей.