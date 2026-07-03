Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем независимости Беларуси

День независимости Республики Беларусь символизирует приверженность Минска курсу на построение и развитие суверенной и процветающей державы, считает Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации поздравила с праздником президента Беларуси Александра Лукашенко и спикеров обеих палат Национального Собрания - Наталью Кочанову и Игоря Сергеенко.

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"Эта торжественная дата символизирует прочность и нерушимость белорусской государственности, приверженность курсу на построение и развитие суверенной и процветающей державы, а также гордый и непреклонный характер ее жителей", - говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила Лукашенко.

Спикер Совфеда отметила, что в разные периоды истории русский и белорусский народы плечом к плечу противостояли сложным испытаниям, сражались с агрессорами, вместе встречали праздники и сообща достигали выдающихся результатов в различных областях.

"Опыт совместного преодоления трудностей позволяет сегодня с твердой уверенностью в успехе смотреть на перспективы Союзного государства, сохранять и укреплять традиции братской дружбы", - добавила она. В телеграмме председателю Совета Республики Наталье Кочановой Валентина Матвиенко указала на то, что мощным стимулом для осуществления двусторонних инициатив в различных сферах выступает форум регионов Беларуси и России, и прошедший 13-й не стал исключением.

"Уверены, что результаты совместной работы найдут свое воплощение реализации многоплановых проектов, будут способствовать росту и экономического потенциала Союзного государства, расширению географии межрегиональных связей", - подчеркнула Матвиенко.