Журналист Бабич: "Запад от голода помрет, если исчезнет Россия"

Ситуацию вокруг Украины и Запада с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Дмитрий Бабич, заместитель редактора отдела международной политики газеты "Комсомольская правда".

— Очень интересно посмотреть на раздрай, который царит в западном лагере. И это далеко не иллюзия. Во-первых, трансатлантическое единство трещит по швам. Американцы кричат европейцам, да мы вас кормить не будем, защищайте себя на свои деньги. Ну, то, что Польша перекидывается орденами с Украины. Одни кричат, да вы нацисты, а другие кричат, а вы кто такие? И даже если посмотреть на некогда стабильную Германию, с высоких трибун заявляют: до чего вы довели страну? Нам необходим русский газ, русская нефть и нам необходимо с русскими не просто общаться, а налаживать отношения, потому что лозунг "сделано в Германии" уже смешон. То есть здесь разлады на всех фронтах. При этом единственный цемент, который ещё объединяет западное сообщество, это, по-моему, просто противостояние и ненависть к России. Не будь России, они бы пошли в разнос.

- Это одна ещё из причин, почему я всё-таки верю в то, что мы победим. В широком смысле, да. Это не только украинский вопрос, но и множество других. Дело в том, что если победят они, а победой они считают развал России, ну, они говорят смена режима, но, по сути дела, это мы знаем, как происходило. Смена режима в 1917 году была у нас. Так вот, если это произойдет, то что они будут делать? Им придётся демонизировать Китай, а это в десяток раз дороже, чем демонизировать Россию. Демонизация России обошлась в сотни миллиардов долларов, демонизация Китая в сегодняшних реалиях обойдётся в триллионы, а может быть в десятки триллионов. Они просто от голоду помрут, если у них исчезнем мы, как вот нынешний противовес, скажем так.

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