В России предложили перестать называть Британию Великобританией

Великобритания навязала свою манию величия всему миру, но с этим необязательно соглашаться, как и называть Британию великой. С необычным предложением выступил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

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«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без "великой". Мне это как-то нравится. Вот они всему миру навязали свою манию величия — не факт, что с этим нужно соглашаться», — сказал он.

Сенатор назвал Британию специфической страной — по его словам, в ходе работы в парламентской ассамблее Совета Европы 15 лет назад британцы часто пытались обсуждать процедуру выборов президента в России, несмотря на то, что в самой Британии должность главы государства передается по наследству.

«Они имеют на это право, но тогда они должны понимать, что они не имеют права обсуждать то, что происходит в других странах», — добавил политик.

Ранее с похожим предложением выступил глава МИД России Сергей Лавров.