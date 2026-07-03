Россия прокомментировала заявление Сибиги о переговорах с Россией

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» откровенно абсурдно. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Так он прокомментировал высказывания украинского политика, прозвучавшие 28 июня. Собеседник агентства указал на парадокс, который заключается в том, что до сих пор действует утвержденный Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года запрет о любых переговоров с руководством России.

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Кроме того, Галузин напомнил, что прямые контакты между представителями Россией и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле. При этом «тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса».

В мае Андрей Сибига призвал Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта. В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал попытки Украины возобновить переговоры с Россией политической игрой.