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Раскрыта реакция ОБСЕ на удар ВСУ по автобусу с детьми

Lenta.ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проигнорировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Раскрыта реакция ОБСЕ на удар ВСУ по автобусу с детьми
© РИА Новости

Он подчеркнул, что подобные случаи должны подвергаться осуждению вне зависимости от того, кто за них ответственен, поскольку речь идет о покушении на детей.

Атаковавший автобус с детьми беспилотник ВСУ был начинен поражающими элементами

Отсутствие реакции, по словам дипломата, выглядит крайне негативно для имиджа ОБСЕ. Он отметил, что в ОБСЕ «воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран».

17 июня ВСУ атаковали дронами автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.