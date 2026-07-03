Канцлер Германии Фридрих Мерц может повысить свой рейтинг одобрения, полностью изменив провальный курс своей политики. Такую точку зрения высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он отметил, что немцы недовольны деятельностью канцлера, в связи с чем его рейтинг опустился до рекордных 13 процентов.

«Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, — это полностью изменить провальный курс», — написал Дмитриев.

Дмитриев надеется на реалистичную позицию Европы по Украине

Ранее руководитель института изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюлльнер назвал причину падения рейтинга Мерца. По его словам, это произошло из-за того, что тот совершил очень большое количество ошибок.