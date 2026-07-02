В МИД Турции раскрыли детали разговоров Эрдогана и Путина

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин находятся в постоянном контакте по ключевым вопросам. Детали разговоров двух лидеров раскрыл глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

© Lenta.ru

«Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы», — сказал он.

По его словам, диалог между Москвой и Анкарой является важным каналом для поиска дипломатических решений в самых чувствительных международных вопросах.

Ранее Эрдоган обсудил Украину с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Она подчеркнула, что Турция вносит значительный вклад в защиту восточного фланга альянса.