Миронов возглавит общефедеральную часть списка СР на выборах в Госдуму

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник специальной военной операции Олег Чернышев войдут составят федеральную четверку от партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил депутат партии, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, замещающий председателя комитета, Николай Новичков.

"Будет создана федеральная четверка. Она будет состоять из Сергея Миронова, первый номер, Александра Бабакова, второй, Марина Ким, депутат Госдумы, известная телеведущая, номер третий. И Олег Чернышев, командир одного из наших подшефных подразделений, который сейчас выполняет боевые задания", - сказал Новичков.