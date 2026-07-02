Россия направила ноту в МИД Швеции из-за атаки на посольство

Москва направила ноту МИД Швеции в связи с атакой БПЛА на российскую дипмиссию.

Об этом заявил ИС «Вести» посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», — подчеркнул он.

В ночь на 2 июля на территорию посольства России в Швеции сбросили с помощью квадрокоптера контейнер с красной краской, второй дрон с прикреплённым муляжом СВУ упал у здания.

Посольство РФ в Швеции подверглось очередному нападению дронов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с атакой на посольство вызовут посла Швеции.