Интересное и важное заявление было сделано представителем Следственного комитета РФ в Совете Федерации. Ведомство Александра Бастрыкина предложило альтернативу Международному уголовному суду, который сегодня базируется в Нидерландах. Заявление прозвучало на совещании в Комитете Совета Федерации по международным делам.

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Темой этого мероприятия стало обсуждение вопроса о создании нового международного суда как альтернативы существующей прозападной судебной системе. От Следственного комитета в совещании приняла участие и выступила руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ Анна Старжинская.

Мероприятие было серьезным. Провел его заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Присутствовали заместители председателя Комитета Баир Жамсуев и Наталья Никонорова, член Комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров и представители экспертного сообщества. Они обсудили действия коллективного Запада по превращению международных органов разрешения споров из непредвзятых арбитров в инструменты давления на политических противников.

Представитель СКР озвучила некоторые результаты работы Следственного комитета по расследованию преступлений против человечности, а также озвучила предложения следственного ведомства по созданию механизма отправления правосудия по такой категории преступлений.

Рассказав о злодеяниях киевского режима, Анна Старжинская подчеркнула, что в условиях специальной военной операции существенные угрозы для национальной безопасности и стабильности российского общества представляют радикализация, а также вовлечение в террористическую и экстремистскую деятельность находящихся в стране мигрантов, а также российских подростков.

Кроме того, представитель Следственного комитета РФ говорила о целесообразности организации публичных процессов отечественными судами в целях формирования правоприменительной практики и доказательственной базы преступной деятельности вооруженных формирований Украины.

Она также рассказала о концепции создания альтернативного Международному уголовному суду института национальной юстиции.

- К работе по формированию международного органа правосудия возможно привлечь страны, демонстрирующие основанную на нормах международного права независимую позицию по украинскому вопросу, - добавила представитель Следственного комитета РФ.

Анна Старжинская обратила внимание участников совещания на то, что сейчас в ООН отсутствует Конвенция о предупреждении преступлений против человечества и наказания за них.

Она подчеркнула: "Соответствующая работа о подготовке такого документа уже несколько лет ведется на полях ООН, и Российская Федерация задействована в работе соответствующего комитета".