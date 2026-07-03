Медведев уверен в победе народа Ирана

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в конечном итоге народ Ирана одержит победу в ведущейся борьбе.

"Эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечно счете, победит", - сказал Медведев на кадрах опубликованных в Telegram-канале.

Зампред Совбеза заявил, что Россия скорбит вместе с народом Ирана в связи с "трагической, мученической гибелью верхового руководителя и великого аятоллы Сайеда Али Хаменеи".