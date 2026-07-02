Председатель СЖР Соловьёв назвал запрет репостов российских СМИ дном

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что европейские власти, запрещая репосты материалов российских СМИ, ограничивают доступ своих граждан к информации.

В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что Запад достиг предела во враждебности к России.

«Европейцы уже дошли до самого дна, когда буквально даже репост из российских СМИ может привести к тюремному заключению. Это было бы смешно, если не было так грустно», — сказал Соловьёв.

По его словам, такими ограничениями европейцев пытаются запугать, чтобы они не могли получить информацию из российских источников.

Ранее суд Европейского союза впервые разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT.

ЕС внёс в санкционный список журналистов и блогеров, которые сотрудничали с RT. Среди них публицист Роман Антоновский и писатель Игорь Мальцев.