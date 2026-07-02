Грызлов: Киев целенаправленно атаковал автобус в Брянской области

Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, это военное преступление не останется безнаказанным. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Дипломат напомнил, что это второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по гражданам Белоруссии на территории России.