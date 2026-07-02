Захарова назвала шагом к цензуре решение ЕС о преследовании за распространение контента RT

Решение Суда ЕС относительно правомочности уголовного преследования за распространение материалов RT является шагом в направлении тоталитарной цензуры и разрушения демократии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"2 июля Суд ЕС вынес решение о правомочности уголовного преследования в странах Евросоюза наравне с телекоммуникационными операторами физических лиц за размещение ими в открытом доступе на своих интернет-ресурсах материалов запрещенных на территории блока СМИ. В конкретном плане данный вердикт относится в первую очередь к распространителям контента RT и других российских медиаоператоров, против которых Брюссель ввел так называемые санкции", - отметила дипломат.

"Очередной шаг ЕС в направлении тоталитарной цензуры, нагнетания антагонизма и разрушения демократических основ общества обязан получить надлежащую оценку со стороны профильных многосторонних структур. В противном случае молчание с их стороны будет сложно трактовать иначе как солидарность с действиями евробюрократии и согласие на дальнейшее продолжение этой порочной практики", - подчеркнула представитель российского дипведомства.