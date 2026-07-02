МИД обвинил страны Запада в расизме и нарушении свободы слова

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев обвинил страны Запада в расизме и нарушении свободы слова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукьянцева западные страны все сильнее отступают от принципа недискриминации, регулярно ущемляя целые группы населения в правах. Самыми распространенными нарушениями он назвал расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию, а также ограничения свободы слова и права на мирные собрания.

«Очень важно было показать на конкретных примерах, что нарушается базовый принцип, который был заложен еще в 1948 году во Всеобщую декларацию прав человека. Это принцип того, что всеми правами лица могут пользоваться без какой-либо дискриминации. Описывая ситуацию в конкретных странах, мы показываем, что наши западные коллеги достаточно серьезно отступают от соблюдения этого принципа недискриминации при пользовании теми или иными правами человека», — заявил он во время пресс-конференции на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее Лукьянцев обвинил страны Запада в переписывании истории.