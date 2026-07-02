Военные цели на Украине, по которым Вооруженные силы России нанесли ночью массированный удар, использовались киевским режимом для убийства мирных граждан.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Даже Кличко смог четко сформулировать на этот раз: "Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака". Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ущерб ВСУ от массированной атаки на Киев оценили

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов утром доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара вооруженных сил по объектам в Киеве и других населенных пунктах. Песков подчеркнул, что удары наносились исключительно по военным или околовоенным целям.