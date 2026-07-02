Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что власти Эстонии фактически признали себя пособниками нацизма, заявив о готовности помогать атакам ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с советником президента Эстонии Мадисом Роллом от лица украинских властей. Ролл попросил дать ему знать, если «возникнут какие-либо проблемы с координацией». Когда разговор зашел о целях ВСУ в Санкт-Петербурге, он сказал, что власти двух стран поддерживают связь.

«Эстония по сути признала себя пособником нацистского киевского режима», - подчеркнул Белик.

По его мнению, эстонские власти готовы пойти на любые шаги, «лишь бы уколоть Россию побольнее». Депутат добавил, что готовность содействовать атакам на мирные города ставит Эстонию в один ряд с преступными режимами.