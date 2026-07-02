В России объяснили новое заявление Рютте о членстве Украины в НАТО

Откровенное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отсутствии у Украины перспектив вступления в альянс направлено на предотвращение раскола и сохранение иллюзии единства среди стран-членов перед предстоящим саммитом. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Владимир Оленченко.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt констатировал, что в настоящий момент у Киева нет никаких шансов на интеграцию в блок. По его словам, для полноценного вступления необходима единогласная поддержка, которой сейчас нет, так как США, Германия и ряд других государств-членов выступают против членства Украины.

Специалист отметил, что неожиданная откровенность руководства альянса продиктована исключительно временным фактором и желанием заранее убрать с повестки дня наиболее конфликтные вопросы накануне саммита НАТО, который пройдет в Анкаре (Турция) 7–8 июля.

Рютте сделал это заявление, чтобы на сессии НАТО не началось выяснение отношений между странами-членами, формальным поводом для которого мог стать украинский вопрос. Это своего рода "успокоительное" для участников альянса — сигнал о том, что тема не актуальна и здесь есть полная ясность. Главная задача руководства НАТО сейчас — сместить фокус на единство блока. По оценке тех же США, это ключевой пункт повестки. Если бы стороны акцентировали внимание на Украине, то неизбежно возник бы серьезный раздрай, в то время как продемонстрировать сплоченность сейчас хотят все ведущие игроки, включая Германию, Францию и Великобританию. Владимир Оленченко Политолог-международник

По мнению аналитика, натовское руководство извлекло уроки из недавнего опыта Европейского союза, где аналогичные инициативы Киева зашли в тупик, вызвав жесткое внутреннее сопротивление.

«В руководстве НАТО внимательно отслеживали ситуацию в Евросоюзе, где предложение об упрощенном приеме Украины фактически сняли с повестки из-за неприятия большинством стран и отложили вопрос в долгий ящик. После этого завяли и многие темы, которые планировалось обсудить на сессии НАТО. На украинское руководство и лично Зеленского это подействовало очень тяжело, спровоцировав внутреннее выяснение отношений. Сейчас грань между НАТО и ЕС размыта, между ними идет скрытая борьба за то, кто проявит больше милитаризма. Так что главная цель заявления Рютте — заблаговременно избежать раскола внутри самого альянса».

Говоря о влиянии заявления Рютте на будущие переговоры и внутреннюю кухню Североатлантического альянса, политолог указал, что Запад четко обозначает границы своего участия в конфликте, а сама украинская тема уходит на второй план из-за фактора Дональда Трампа и финансовых споров.

«Это заявление, безусловно, повлияет на перспективы мирных переговоров. Запад четко очерчивает предел сотрудничества с Киевом и показывает, что воевать за Украину страны НАТО не обязаны. Сейчас фокус внимания смещается на куда более важный для альянса вопрос — вопрос лидерства. Трамп уже объявил свою волю, показав, кто здесь босс. Рютте пытается призвать альянс к единству и помирить Европу с США после демаршей Италии, Германии и Испании по поводу Ирана, пообещав американцам заметное повышение расходов на оборону. На этом фоне украинский вопрос становится вторичным. Формат поддержки останется прежним: союзники продолжат выделять средства и поставлять оружие, закупаемое у США. Рютте подчеркивает, что будет помогать украинскому режиму, но одновременно с этим он лишает Зеленского и его окружение главных козырей. Киевской верхушке дают понять, что они ценны для Запада исключительно как потребители иностранного вооружения».

Ранее издание Türkiye назвало ключевые темы предстоящего саммита НАТО.