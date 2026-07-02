В МИД обвинили страны Запада в переписывании истории

Европейские государства пытаются лишить Россию места в Совбезе ООН, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев.

«Продвигается тезис о равной ответственности так называемых двух тоталитарных режимов за развязывание Второй мировой войны. Тем самым ставится вопрос про место и роль Российской Федерации как продолжателя Советского Союза в качестве в том числе постоянного члена Совета безопасности ООН со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть через продвижение этого тезиса ставится цель лишить Россию её нынешнего места и роли в системе Организации Объединённых Наций», — заявил дипломат.

Лукьянцев указал, что с 2022 года в ООН наблюдается ситуация, когда Германия, Япония и Италия голосуют против осуждения героизации нацизма. Представитель МИДа подчеркнул, что эти государства, очевидно, не избавились от идей, которые в том числе в своё время привели к развязыванию Второй мировой войны.