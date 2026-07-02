В России высказались об эффективности удара возмездия по Украине

Удар возмездия, который наносился сегодня по территории Украины, был крайне эффективным, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны объявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Атака велась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

Депутат заявил, что надо лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможностей передвигаться в сторону фронта. По его словам, необходимо остановить технику, включая танки, БТР, авиацию и другую механику, работающую на любых фракциях нефти.

«Этим сейчас занимаются наши вооруженные силы. Сегодняшний удар был крайне эффективным. И тут уже дело не в ответах. Просто нужно наносить удары по таким объектам, которые влияют на боеготовность ВСУ», — сказал Колесник.

Ранее в России заговорили о боях за Одессу — военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что контроль над городом станет фактором, который усилит российские переговорные позиции. По его мнению, Украину нужно вовсе лишить выхода к Черному морю.