Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца признать ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию.

Поводом для комментария стало заявление немецкого канцлера о том, что Германии не следует «прятаться в прошлом» и необходимо с энтузиазмом строить будущее страны.

В ответ Дмитриев написал в соцсети X, что «энтузиазм, направленный по неверному пути, — это провальный подход».

«Признайте ошибки и смените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ (оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». — RT) сделает это за вас», — заявил он.

Дмитриев также отметил, что тоска по временам, когда «лучшие политики принимали лучшие решения», свидетельствует о «жажде рационального подхода, в котором нуждается Германия».

Ранее глава РФПИ в шутку попросил инопланетян убедить немецкого канцлера уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером.