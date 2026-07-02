О выборах на Украине и ответе Европе: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал новости о возможных выборах президента Украины и заявил о «милитаризации ЕС».

О выборах на Украине

В украинских СМИ появились сообщения, что Владимир Зеленский начал обсуждать с чиновниками проведение президентских выборов осенью 2026 года. Песков заявил, что в Кремле слышали эти новости, но не хотели бы комментировать «информацию в стиле «якобы», передает РИА Новости.

«Но действительно, мы видели сообщения СМИ о том, что не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет, и так далее, и тому подобное», - сказал Песков, добавив, что официальных заявлений из Киева не было.

Он отметил, что президент России Владимир Путин уже обращал внимание, что «легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права».

Об ответе Европе

Представитель Кремля заявил, что Москва «не будет закрывать глаза» на попытки ЕС обострить ситуацию в Европе, сообщает РИА Новости. Песков сказал, что действия Евросоюза «усугубляют и без того накаленную напряженность».

«Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности», - указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ЕС «вступил на путь милитаризации». Он добавил, что Россия продолжит усиливать давление на украинские власти, чтобы достигнуть поставленных целей. Песков заверил, что безопасность России будет гарантирована в любом случае, передает РИА Новости.

«Что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер», - сказал Песков.

О докладе Герасимова Путину

Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о результатах массированного ответного удара по связанным с ВСУ объектам в Киеве, сообщил Песков. Он добавил, что Путин и Герасимов встречаются почти каждый день, передает РИА Новости.

О визите Медведева в Иран

В субботу, 4 июля, в Иране пройдет церемония похорон верховного лидера Али Хаменеи. Песков сообщил, что замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания.