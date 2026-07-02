В России назвали главное отличие предстоящего саммита G20 от других площадок
Формат «Группы двадцати» (G20) на сегодняшний день остается едва ли не единственной жизнеспособной глобальной платформой для диалога в условиях глубокого кризиса других международных институтов. Такое мнение в разговоре с Рамблером высказал политолог Алексей Мартынов, комментируя перспективы участия российской делегации в декабрьском саммите «двадцатки» в США. По оценке эксперта, текущая динамика отношений Москвы и Вашингтона вполне допускает личный визит российского лидера.
Ранее шерпа РФ в G20, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов заявил, что Россия в любом случае будет достойно представлена на встрече лидеров в конце года. Он подчеркнул, что конкретный формат участия главы государства и состав делегации определится ближе к дате саммита. По словам Агафонова, на итоговое решение повлияет комплекс факторов, включая ход подготовки и подходы принимающей стороны — американской администрации.
Мартынов обратил внимание на то, что ценность G20 резко возросла на фоне упадка других привычных дипломатических площадок, из-за чего на «двадцатку» теперь возложены не только экономические, но и важнейшие политические функции.
В условиях деградации международных институтов, включая площадки ООН и так называемой G7, которая некогда была живой, G20 остается чуть ли не единственной общемировой платформой для координации усилий и обмена мнениями. "Двадцатка" исторически проектировалась как экономическая и гуманитарная площадка, но на фоне упадка остальных институтов она приобретает новое значение. Именно поэтому страны на этих заседаниях чаще всего представляют лидеры.Алексей МартыновПолитолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ
Рассуждая о том, кто именно возглавит российскую делегацию, Мартынов напомнил о недавних контактах на высшем уровне и отметил, что наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном создает рабочую почву для визита, хотя окончательные выводы делать рано.
«Я совершенно не исключаю, что на предстоящей G20 в конце года Россию будет представлять президент Владимир Путин. Российско-американские отношения сейчас претерпевают некоторое потепление после того, как предыдущей администрацией Белого дома они были фактически разрушены. Сейчас явно идет диалог — мы помним рабочий визит президента Путина в США чуть меньше года назад и его встречу там. Сегодня нет оснований полагать, что глава государства не поедет на саммит. Что будет ближе к осени — будем смотреть. Сейчас все меняется очень быстро и динамично», — резюмировал Мартынов.
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