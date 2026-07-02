В России назвали главное отличие предстоящего саммита G20 от других площадок

Формат «Группы двадцати» (G20) на сегодняшний день остается едва ли не единственной жизнеспособной глобальной платформой для диалога в условиях глубокого кризиса других международных институтов. Такое мнение в разговоре с Рамблером высказал политолог Алексей Мартынов, комментируя перспективы участия российской делегации в декабрьском саммите «двадцатки» в США. По оценке эксперта, текущая динамика отношений Москвы и Вашингтона вполне допускает личный визит российского лидера.

Ранее шерпа РФ в G20, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов заявил, что Россия в любом случае будет достойно представлена на встрече лидеров в конце года. Он подчеркнул, что конкретный формат участия главы государства и состав делегации определится ближе к дате саммита. По словам Агафонова, на итоговое решение повлияет комплекс факторов, включая ход подготовки и подходы принимающей стороны — американской администрации.

Мартынов обратил внимание на то, что ценность G20 резко возросла на фоне упадка других привычных дипломатических площадок, из-за чего на «двадцатку» теперь возложены не только экономические, но и важнейшие политические функции.

В условиях деградации международных институтов, включая площадки ООН и так называемой G7, которая некогда была живой, G20 остается чуть ли не единственной общемировой платформой для координации усилий и обмена мнениями. "Двадцатка" исторически проектировалась как экономическая и гуманитарная площадка, но на фоне упадка остальных институтов она приобретает новое значение. Именно поэтому страны на этих заседаниях чаще всего представляют лидеры. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Рассуждая о том, кто именно возглавит российскую делегацию, Мартынов напомнил о недавних контактах на высшем уровне и отметил, что наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном создает рабочую почву для визита, хотя окончательные выводы делать рано.

«Я совершенно не исключаю, что на предстоящей G20 в конце года Россию будет представлять президент Владимир Путин. Российско-американские отношения сейчас претерпевают некоторое потепление после того, как предыдущей администрацией Белого дома они были фактически разрушены. Сейчас явно идет диалог — мы помним рабочий визит президента Путина в США чуть меньше года назад и его встречу там. Сегодня нет оснований полагать, что глава государства не поедет на саммит. Что будет ближе к осени — будем смотреть. Сейчас все меняется очень быстро и динамично», — резюмировал Мартынов.

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