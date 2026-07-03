Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил тщательно проанализировать, кто из союзников Киева является подстрекателем продолжения боевых действий для принятия дальнейших решений.

Поручение было дано главой государства во время совещания с военными, в ходе которого он заслугао доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о полном освобождении Константиновки.

Путин поблагодарил военных за героизм и успешную работу и отметил, что это первый, но очень важный этап в освобождении славянско-краматорского узла обороны ВСУ.

ВС России освободили Константиновку

Командиры штурмовых подразделений из центра города по видеосвязи доложили Путину о том, что происходит в Константиновке, затем верховный главнокомандующий обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия.