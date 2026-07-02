Песков: финальные договорённости по проекту «Сила-Сибири-2» пока не достигнуты

Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о том, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в начале сентября могут быть достигнуты финальные договорённости о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

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Об этом сообщили в Монголии, через которую должна пройти российско-китайская труба.

«Пока мы не располагаем такой информацией», - сказал Песков, отметив, что «это корпоративный процесс». «На корпоративном уровне продолжится обсуждение, но состоится ли финализации на форуме, это я вам сейчас сказать не берусь», - добавил он.

Напомним, что переговоры о строительстве «Силы Сибири -2» на государственном и корпоративном уровне ведутся уже много лет. Вопрос упирается в цену поставок (Китай хочет получать газ по внутрироссийским ценам), а главное - в востребованность таких объёмов топлива на фоне снижающегося последние годы потребления и диверсификации источников энергии, используемых Поднебесной