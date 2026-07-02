Песков: надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована

Надежная безопасность России и ее национальных интересов будет гарантирована, это не должно вызывать сомнений, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что эскалация со стороны Европы по отношению к России вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности государства.

"Не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована", - подчеркнул Песков.

Говоря о дискуссиях по поводу того, как именно обеспечивать безопасность, Песков отметил, что есть сторонники, в том числе и академики, весьма и весьма решительных мер, а есть сторонники мер более сдержанных.