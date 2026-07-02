Герасимов доложил Путину о результатах массированного ответного удара по Киеву

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Утром во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных Сил РФ по Киеву и другим населенным пунктам, в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что доклад был по телефону, а не очно. При этом он добавил, что встречи происходят тоже, практически на ежедневной основе, но они обычно не освещаются по телевидению.

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Напомним, что ночью в ответ на украинские террористические атаки российская армия поразила предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, заявили в Минобороны.