Памфилова: сотрудники ЦИК "не ноют", а работают и подают пример другим

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ вопреки всем обстоятельствам "не ноют, не скулят и не причитают", а работают, подавая пример другим. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

Она отметила, что следующее заседание пройдет 6 июля, и ЦИК переходит в режим работы "с колес", поскольку в преддверии сентябрьских выборов партии будут подавать документы в комиссию.

"Коллеги, вопреки всем обстоятельствам мы с вами молодцы. Мы не жалуемся, мы не ноем, мы не скулим, мы не причитаем, мы работаем, подавая пример другим. Кто хочет, тот преодолевает, кто не хочет, тот ищет всякие предлоги. Мы с вами хотим, потому что мы хотим, чтобы стране было лучше, мы преодолеваем", - выразила уверенность Памфилова.

В заключении заседания она пожелала всем успехов, сил и хорошего настроения.

Осенью в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах - прямые, в 3 - путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.