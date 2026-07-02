Памфилова отметила интерес международных наблюдателей к предстоящим выборам в РФ

Международные наблюдатели выражают большой интерес к предстоящим сентябрьским выборам в России. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

"Теперь у нас, дорогие коллеги, с вами 44 соглашения с нашими зарубежными избирательными органами, то есть коллегами и профильными организациями, то есть все они могут совершенно официально участвовать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах, в чем мы и не сомневаемся, судя по тому, что заинтересованность очень большая", - сказала Памфилова.