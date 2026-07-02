Посольство РФ в Швеции подверглось атаке дронов

Посольство России в Швеции в ночь на четверг, 2 июля, подверглось очередной атаке с использованием беспилотников. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

© Посольство РФ в Швеции / Телеграм

Там уточнили, что атака была совершена примерно в два часа ночи. Один квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Еще один дрон, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию близ зданий дипмиссии.

Нападение дронов на российское посольство в шведском Стокгольме является не просто провокацией, а попыткой запугать сотрудников дипломатической миссии.

В посольстве указывают, что подобные инциденты приобрели в столице Швеции систематических характер. Власти скандинавской страны в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических отношениях обязаны обеспечить безопасность иностранных диппредставительств, но на деле правоохранители Швеции лишь формально фиксируют атаки на российского посольство.

"К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело", - заявили в посольстве РФ.

В таких условиях вся ответственность за продолжение атак на российское посольство в Стокгольме и их возможные последствия полностью ложатся на шведскую сторону, подытожили в дипмиссии.