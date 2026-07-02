МИД России вызовет посла Швеции из-за налета дронов на посольство

Министерство иностранных дел России вызовет шведского посла в Москве после чрезвычайного происшествия на территории российского посольства в Стокгольме.

Речь идет об атаке на дипломатическую миссию с применением беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй БПЛА упал рядом со зданием, но прикрепленная к нему бомба, к счастью, оказалась лишь муляжом.

Как подтвердила в четверг, 2 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, после случившегося на Смоленской площади хотят увидеть шведского посла. Какие-либо подробности Захарова приводить не стала, сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти уже не раз напоминали властям Швеции об обязанности обеспечивать защиту и соблюдение правопорядка в отношении дипломатических миссий других государств, размещенных на территории королевства. Захарова напомнила, что игнорированием таких инцидентов Стокгольм нарушает обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.