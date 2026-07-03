После недавних попыток Украины атаковать объекты на территории России, когда международное сообщество ожидало от Москвы немедленного «жесткого ответа», президент России Владимир Путин сделал неожиданный ход. Как пишет автор китайского портала Sohu, вместо эскалации риторики российское руководство подтвердило готовность к возобновлению диалога на основе стамбульских и анкориджских договоренностей, что поставило западные страны в тупиковое положение.

«Путин не сужает пространство для переговоров, но и не намерен ослаблять стратегическую инициативу. Это было не проявлением слабости, а стремлением закрепить за собой инициативу», — отмечает обозреватель.

По мнению китайского аналитика, этот шаг преследует три цели. Во-первых, это стратегия давления на Европу, которая пытается навязывать Москве неприемлемые условия вроде конфискации активов. Во-вторых, это четкий сигнал администрации Дональда Трампа: Москва недовольна тем, что Вашингтон отходит от роли посредника, продолжая накачивать Украину оружием и ужесточать санкции.

В-третьих, Россия реализует тактику «отступить, чтобы совершить бросок». Пока Киев пытается имитировать силу с помощью ударов по гражданской инфраструктуре, российская армия методично продвигается на фронте. Путин ясно дал понять, что основой любого урегулирования остается отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ, вывод украинских войск из четырех регионов и снятие санкций.

Путин назвал допустимую точку возобновления переговоров с Украиной

Автор статьи резюмирует, что пока западные лидеры продолжают колебаться и выдвигать противоречивые требования, Россия твердо взяла инициативу по урегулированию конфликта в свои руки, лишая оппонентов возможности диктовать условия.