«Тревожные звоночки» из США: в России высказались о саммите G20

Представитель России в «Большой двадцатке» Денис Агафонов заявил, что Москва уже фиксирует «тревожные звоночки», связанные с председательством США в G20. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Агафона, опасения вызывают возможные сложности с допуском представителей России на официальные мероприятия G20. Он отметил, что российская сторона уже прорабатывает этот вопрос и напрямую заявляет о существующих рисках американским коллегам.

При этом дипломат подчеркнул, что «Большая двадцатка» - международный формат, который в равной степени принадлежит всем странам-участницам. США в этом случае лишь предоставляют свою площадку для проведения диалога, но не имеют права единолично решать, кто будет в нем участвовать.

Российский представитель призвал не делать поспешных выводов и дождаться конкретных шагов Вашингтона.

«Давайте будем судить по делам, а не давать какие-то предварительные оценки», - заключил Агафонов.

В России ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Агафонов заявлял, что вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите решится ближе к самому мероприятию.