В России ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати в США решат ближе к мероприятию.

Об этом заявил шерпа РФ в G20 Денис Агафонов.

«Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов», - цитирует Агафонова РИА Новости.

Шерпа упомянул в том числе влияние хода подготовки мероприятия и подходы принимающей стороны.

МИД: Россию пригласили к участию в G20 в США на высшем уровне

Саммит «двадцатки» пройдет 14-15 декабря в Майами. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявлял, что Россия пока не получала приглашения для участия Владимира Путина во встрече, напоминает Ura.ru.