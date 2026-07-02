Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что у России по украинскому конфликту есть готовность и к возобновлению переговоров, и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к достижению каких-то компромиссов. При этом он подчеркнул, что компромиссов не может быть в главном — устранении первопричин конфликта. Соблюдение прав людей и обеспечение безопасности России находятся вне всяких компромиссов.

Косачев напомнил, что российская сторона показала готовность к компромиссам еще в 2014-2015 годах во время заключения Минских соглашений. Также являлись готовностью к компромиссам предложения президента России Владимира Путина от декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе. Москва, подчеркнул Косачев, была согласна говорить на все эти темы, но ее предложения были отвергнуты.

Косачев: ЕС будет трудно найти приемлемого для РФ переговорщика

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