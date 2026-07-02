Недружественные страны начали стремиться к восстановлению связей с Приморским краем, заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Волосастов отметил, что эти страны стали заложниками антироссийской политики.

Ранее японский депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сёдзи Нисида заявил о важности налаживания отношений с Россией, так как США уже не контролируют весь мир.