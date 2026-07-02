Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает оптимальным возраст молодёжи до 35 лет.

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На встрече с участниками проекта «Поезд Памяти» она назвала вопрос о возрастных границах молодёжи дискуссионным.

«Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По её мнению, молодёжь может сама делать свои предложения по этому вопросу.

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