В японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

В японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении американских бомбардировщиков на базах в стране.

Об этом заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, не замечать такие высказывания невозможно.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США на территории Японии создаёт прямую угрозу дальневосточным рубежам России.

Представитель российского дипведомства также заявила об обеспокоенности Москвы избранным Японией курсом на ремилитаризацию.