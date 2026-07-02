Косачев: изменения у США по Украине пока ограничены только сменой риторики

Изменения со стороны США относительно урегулирования конфликта на Украине пока ограничены только сменой их риторики. Вашингтон не поддерживает Киев в той мере, в какой это делал бывший американский лидер Джо Байден, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"После встречи "семерки" в Эвиане (Эвиан-ле-Бен - прим. ТАСС) пошла какая-то другая риторика с американской стороны. Но, насколько я могу судить по имеющейся у меня информации, пока это риторика, то есть нет каких-то практических действий с американской стороны, которые бы воспроизводили худшие практики времен предыдущего президента Байдена, который открыто поддерживал без каких бы то ни было ограничений агрессивную Украину. Пока мы не в этой точке, слава Богу. Произошел, наверное, определенный откат", - сказал Косачев.

По словам сенатора, несмотря на то что есть "очевидные разочарования" происходящим в отношениях с США, называть текущую ситуацию "закрытой" или "захлопнувшейся" нельзя. "Я не стал бы говорить о том, что все возможности для движения вперед исчерпаны. Мы свою волю к тому, чтобы двигаться вперед, демонстрировали неоднократно", - отметил он.

Говоря о роли саммита в Анкоридже, Косачев подчеркнул, что происходящее там было подробно описано президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

"Из этого описания очевидно следует, что инициатива движения вперед в поиске компромиссов в данном случае - перед Анкориджем, во время Анкориджа - исходила от американской стороны. Это очень важная, с моей точки зрения, констатация", - сказал сенатор.

Он напомнил, что перед саммитом в Москву приезжали представители президента США Дональда Трампа, а после - их информация в беседе с американским президентом "перепроверялась".