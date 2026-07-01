В МИД высказались о гарантиях безопасности между Грузией и Абхазией

Россия призвала принять практические меры для гарантий безопасности и неприменения силы между Грузией и республиками Абхазия и Южная Осетия, заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

Как указали в ведомстве, во время Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве, официальными представителями Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США была подтверждена приверженность продолжению работы в подобном формате.

Россия призвала участников принять меры, гарантирующие прочную безопасность Республики Абхазия и Республике Южная Осетия.

«Речь идет о выработке юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и двумя суверенными республиками», — высказались в МИД.

Ранее МИД Абхазии призвал Грузию отказаться от конфронтационной риторики.