Настоящие европейские лидеры стремятся к партнерству с Россией. Такое мнение высказал в соцсети Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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«Пробуждение происходит по мере того, как рушатся ложные левые нарративы, а настоящие европейские лидеры и сами европейцы хотят видеть Россию как партнера», — написал Дмитриев.

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Так спецпредставитель российского президента прокомментировал публикацию с заявлением сопредседателя оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы о том, что немецкому народу нужен новый европейский порядок в сфере безопасности с Россией в качестве партнера.

Ранее потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк оценил вероятность войны России и Европы.